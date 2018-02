Do sieci trafił zwiastun filmu "Twarz" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. W obsadzie są m.in. Mateusz Kościukiewicz, Małgorzata Gorol, Krzysztof Czeczot i Roman Gancarczyk. Obraz wejdzie do polskich kin 6 kwietnia.

Głównego bohatera "Twarzy" gra Mateusz Kościukiewicz / fot. Bartosz Mrozowski. / materiały promocyjne

Jak zapowiadają twórcy, "Twarz" to współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.

Wideo youtube

Autorem zdjęć jest stale współpracujący z Szumowską Michał Englert. Za scenografię odpowiada Marek Zawierucha, a za charakteryzację Waldemar Pokromski.



"Twarz" Szumowskiej walczy w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie o nagrodę Złotego Niedźwiedzia.



Mateusz Kościukiewicz na planie "Twarzy" / fot. Bartosz Mrozowski. / materiały promocyjne







(mn)