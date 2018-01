Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we Wrocławiu. Przy ulicy Grabiszyńskiej samochód osobowy zderzył się z taksówką. "Siła uderzenia zepchnęła taksówkę na wysepkę, na której stała matka z 4-letnim dzieckiem" - powiedział nam Wojciech Jabłoński z komendy policji we Wrocławiu.

