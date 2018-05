Czołowe zderzenie autobusu i ciężarówki na drodze wojewódzkiej numer 507 między Pieniężnem a miejscowością Cieszęta w woj. warmińsko-mazurskim. 16 osób jest poszkodowanych.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Autobusem relacji Braniewo - Olsztyn podróżowało 30 osób. Zderzył się on czołowo z ciężarówką.



Najciężej ranny został kierowca ciężarówki, który śmigłowcem LPR w ciężkim stanie został zabrany do szpitala . Pozostali poszkodowani mają dość lekkie obrażenia - mi.n. złamania, potłuczenia i urazy głowy. Część z nich trafiła do szpitali.

Oba pojazdy po zderzeniu zapaliły się. Strażacy po przybyciu na miejsce mogli tylko dogaszać doszczętnie spalone szkielety maszyn.



Do zderzenia doszło na łuku drogi. Kierowca autobusu mówił potem ratownikom, że próbował uniknąć wypadku, a oba auta ostro hamowały.