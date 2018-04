Silny wstrząs na Śląsku. Ziemia drgnęła na głębokości ponad 700 metrów. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, Anna Kropaczek - do wstrząsu doszło na głebokości 726 metrów w Ruchu Bobrek w Bytomiu. To kopalnia należąca do spółki Węglokoks Kraj.

Dawno nie było tak silnego wstrząsu. W centrum miasta, w starym budynku o grubych murach, trzeszczały drzwi i okna. Zacząłem jeździć na krześle - poinformował nas na Gorącą Linię mieszkaniec Bytomia.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale wstrząs był mocno odczuwalny na powierzchni nie tylko w Bytomiu, ale także w Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

(ak)