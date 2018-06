​Lokomotywa pociągu pospiesznego z Przemyśla do Szczecina wykoleiła się na stacji w Głogowie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło tuż po godz. 19.

Wykolejony pociąg w Głogowie / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Nie było żadnego zagrożenia dla podróżnych, obecnie podróżni są poinformowani o czasowej przerwie w podróży, organizowana jest dalsza jazda pasażerów. Z drugiej strony specjalna komisja ustali okoliczności zdarzenia - mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec.

Zdjęcia dostaliśmy na Gorącą Linę RMF FM / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Podróżni będą przesiadać się do pociągu do Zielonej Góry. Stamtąd dojadą do Szczecina - albo innym składem, albo zastępczym autobusem. Pozostałe pociągi mogą przejeżdżać przez Głogów.

