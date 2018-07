Dwóch mężczyzn utopiło się w czasie kąpieli w Bałtyku w Karwi na Pomorzu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mężczyzn nie udało się uratować.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypomina m. in., że należy pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych i stosować się do poleceń ratowników. Do wody nie powinno się wchodzić bezpośrednio po posiłku ani po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających.

