Zdaniem amerykańskich komentatorów zwolnienie Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu jest zapowiedzią dalszych zmian w Białym Domu. Los Tillersona - zapowiadają eksperci - mogą wkrótce podzielić inni członkowie gabinetu prezydenta USA. Donald Trump, który w ub. roku nazwał swój gabinet "najlepszym w historii", tym razem sam nie wyklucza dalszych "czystek" w swoim gabinecie. Na Twitterze napisał "zbliżam się do punktu, gdzie będę miał gabinet i inne rzeczy, których chcę".

Zdymisjonowany Rex Tillerson / SHAWN THEW / PAP/EPA

W środę na stanowisko dyrektora Rady Doradców Ekonomicznych prezydenta został mianowany komentator gospodarczy m.in. telewizji CNBC Lawrence "Larry" Kudlow.



Kudlow, autor programu "The Kudlow Report" zastąpił Gary'ego Cohna, w przeszłości prezesa banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który w ubiegłym tygodniu zrezygnował z funkcji dyrektora Rady Doradców Gospodarczych Białego Domu z powodu wprowadzenia przez prezydenta Trumpa odwetowych ceł na stal i aluminium.



Amerykańskie media, jako kolejnego kandydata do zwolnienia wymieniają Jeffa Sessionsa, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.



Prezydent publicznie nazwał Jeffa Sessionsa "niewdzięcznym", ponieważ - będąc ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym - w ub. roku odsunął się od śledztwa w sprawie podejrzeń o kontakty sztabu wyborczego Donalda Trumpa z przedstawicielami Kremla prowadzonego przez podległe mu FBI.

