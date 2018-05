Przynieście własny piknik – to sugestia zamku w Windsorze do gości zaproszonych na ślub księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle. Prawie 2.5 tys. ludzi otrzymało tzw. złoty bilet, który upoważnia ich w dniu ślubu do wejścia na teren rezydencji królowej, jednak nie do samego budynku. Uroczystą ceremonię zaplanowano na 19 maja.

