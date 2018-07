Nawet 10 tysięcy euro kary grozi słowackim kolejarzom, którzy swoje wejście na Rysy upamiętnili przytwierdzając na słowackim wierzchołku szczytu specjalną tablicę i fragment hamulca pociągu.

Panowie zdobyli Rysy 21 czerwca i pozostawili po sobie sporą pamiątkę. Sprawa na tyle zbulwersowała dyrekcję słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP-u), że zwróciła się ona do Słowackiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Ten organ może nałożyć na firmę, która powiesiła tablicę, karę w wysokości 9958,17 euro, a także nakazać naprawienie szkody - czyli usuniecie tablicy. Przedstawiciele firmy kolejowej, której pracownicy powiesili pamiątkową tablicę, już przeprosili i przyznali, że był to idiotyczny pomysł.

Okazuje się jednak, że podobne problemy występują także w naszej części Tatr.

Kilka lat temu, nawet dwa razy, trzeba było usuwać z Rysów dwumetrowy krzyż, który ktoś tam ustawił na pamiątkę ludzi gór. Pojawiają się także różne tablice i tabliczki, a co najgorsze napisy na skałach sprayem, które są bardzo trudne do usunięcia - mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba - Takie tablice i napisy są przez nas likwidowane. Nie bądźmy egoistami, my Polacy. Przecież nic nam to nie daje, że gdzieś tam podpisaliśmy się na szczycie, czy przytwierdziliśmy tabliczkę z imieniem i nazwiskiem. To jest czysty egoizm i chyba nam wszystkim nie oto chodzi, żeby pomiędzy tabliczkami upamiętniających pojedyncze wejścia po Tatrach wędrować. Wiadomo, że nasze służby też działają i wtedy mają prostą drogę do odnalezienia właściciela i wyegzekwowania konsekwencji. Nie podejrzewam, że jesteśmy na tyle bezmyślny, żeby nie wiedzieć, że jest to nielegalne. Nie ma też możliwości uzyskania od nas pozwolenia na umieszczanie takich tablic. Są specjalne miejsca, w których można upamiętniać na przykład osoby, które były związane z górami i w nich zginęły. Ale nie na szczytach i nie dowolnie, gdzie tam sobie ktoś zapragnie.

U nas kary za takie działania są znacznie niższe, niż po słowackiej stronie granicy, ale trzeba się liczyć z kilkuset złotowym mandatem.

(j.)