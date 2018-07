Nową atrakcją Morskiego Oka w Tatrach stał się jeleń, który chodzi między turystami, nic nie robiąc sobie z ich obecności.

/ foto. Wojciech Kozieł /

Jak się okazuje, jeleń wcześniej odwiedzał mieszkańców słowackiej Tatrzańskiej Łomnicy i aby dać mu drugą szansę powrotu do naturalnego środowiska, pracownicy słowackiego parku narodowego wywieźli go do jednej z dzikich dolin niedaleko polskiej granicy.

Jeleń najwyraźniej woli jednak cywilizację od dzikości, bo przywędrował nad Morskie Oko.

Jak mówi zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, pracownicy TPN-u będą starali się go odstraszyć i zniechęcić do odwiedzania ludzkich siedzib.

Takie rzeczy się zdarzają. Mamy te zwierzęta koło nas. Naszą rolą jest te zwierzęta zabezpieczać i sprowadzać na dobrą stronę. Z kolei rola turystów jest taka, by byli odpowiedzialni i nie próbowali dokarmiać. I to jest nasz wspólny cel, żeby ten zwierzak nikomu nic nie zrobił - mówił nam Filip Zięba.

Film, na którym widać spacerującego wśród turystów nad Morskim Okiem jelenia, publikujemy dzięki uprzejmości naszego słuchacza, pana Wojtka.



Jeleń nad Morskim Okiem Gorąca Linia RMF FM

(j.)