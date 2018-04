Zderzenie pociągów na dworcu kolejowym w austriackim Salzburgu. Rannych jest kilkadziesiąt osób.

Jak informują media, do zdarzenia doszło tuż przed godziną 5, podczas dołączania wagonów do pociągu relacji Zurych-Wiedeń. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do takiej sytuacji.

Salzburg24.at podaje, że rannych zostało około 50 osób. Obrażenia nie są jednak poważne i życie poszkodowanych nie jest zagrożone.