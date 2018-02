Hindusi obchodzą Śiwaratri, święto ku czci boga Śiwy. Do Paśupatinath w Nepalu, jednej z najważniejszych świątyń hinduizmu, przybyło ok. 1,3 mln pielgrzymów. Do tej pory w czasie Śiwaratri mogli palić marihuanę, jednak w tym roku policja zapowiedziała aresztowania.

