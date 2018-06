Relikty monumentalnego magazynu, funkcjonującego obok nieznanego starożytnego portu sprzed ok. 2 tys. lat, odkryli w Chorwacji archeolodzy z Polski i Chorwacji. Zdaniem naukowców tego typu znalezisko to prawdziwa rzadkość we wschodniej części wybrzeża Morza Adriatyckiego.

