Jeden z najwyższych rangą oficerów londyńskiej policji prawdopodobnie straci posadę, w dodatku tuż przed emeryturą. Pracuje w komórce antyterrorystycznej Scotland Yardu. Nadinspektor Marcus Beale, łamiąc regulamin, przechowywał tajne dokumenty w bagażniku swojego samochodu. Zostały one skradzione. Co więcej, nie ma nawet pewności, kiedy to się stało.

