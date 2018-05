80 lat temu urodził się Jerzy Skolimowski - wybitny reżyser i scenarzysta filmowy. Nie wszyscy wiedzą, że to także aktor, poeta i malarz.

Jerzy Skolimowski podczas wernisażu wystawy swoich prac w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie / Marcin Obara / PAP

Jerzy Skolimowski urodził się 5 maja 1938 r. w Łodzi. Do gimnazjum chodził w czeskich Podiebradach, wraz z Milosem Formanem, Vaclavem Havlem i Ivanem Passerem. Była to, jak wspominał po latach w wywiadzie dla "Polish Weekly Magazine Cooltura", jedyna tego typu szkoła w Europie Centralnej w stylu angielskich szkół - z internatem, dla samych chłopców itd. "Potem komunistyczny reżim "zaprosił" do szkoły dziewczęta. Przyszła pierwsza dziewczyna o rozmiarach Marylin Monroe i zupełnie rozwaliła całą szkołę. Chłopcy już nie byli ci sami... Co tam się działo... (...) To była fantastyczna szkoła - greka, łacina, warsztaty introligatorskie, mechaniczne, dużo sportu. Kazano nam wstawać skoro świt bez względu na pogodę i gimnastykować się na dziedzińcu szkoły" - opowiadał.



W 1959 roku reżyser ukończył etnografię na Uniwersytecie Warszawskim, a cztery lata później studia na Wydziale Reżyserii łódzkiej Filmówki. Jeszcze przed rozpoczęciem szkoły debiutował przy znaczących tytułach - "Niewinnych czarodziejach" Andrzeja Wajdy (1960) i "Nożu w wodzie" Romana Polańskiego (1961). Pierwszy ze wspominanych filmów był efektem spotkania trzech różnych pokoleń: reżysera Andrzeja Wajdy i scenarzystów, nieznacznie młodszego Skolimowskiego i odrobinę Jerzego Andrzejewskiego. Skolimowski był zresztą jedną z osób widocznych na ekranie. W "Niewinnych czarodziejach" zagrał obok innych znanych postaci Warszawy końca lat 50., m.in. Krzysztofa Komedy, Andrzeja Trzaskowskiego, Zbigniewa Cybulskiego.



Jego kariera aktorska rozpoczęła się jednak wcześniej, w 1960 roku, gdy Skolimowski po raz pierwszy wystąpił w swoim własnym filmie, krótkometrażowym "Hamlesiu" nawiązującym do dzieł Szekspira.



Na pierwszym roku studiów w Łodzi Skolimowski, który trenował przez pewien czas boks, dowiedział się - jak opowiadał w jednym z wywiadów - że Polski Komitet Olimpijski ogłosił konkurs na scenariusz filmu instruktażowego o tej dyscyplinie. Napisał konspekt, podpisał kontrakt i dostał budżet - tak zrobił swój kolejny film.

Swój pierwszy film fabularny Skolimowski zrealizował według własnego scenariusza w 1964. "Rysopis" z udziałem reżysera to psychologiczna opowieść o losach Andrzeja Leszczyca - młodego, wrażliwego i zagubionego we współczesnym świecie człowieka, szukającego rozpaczliwie wyjścia z beznadziejnej codzienności. Powstały rok później "Walkower" to kontynuacja jego losów. W drugim filmie bohater Skolimowskiego - na tle groteskowej rzeczywistości, w której patos miesza się z drwiną - zmaga się wewnętrznie z samym sobą, nie potrafiąc dokonać życiowego wyboru. Produkcja, uhonorowana nagrodą za reżyserię na festiwalu w Arnhem i wyróżnieniem na festiwalu w Mannheim, była porównywana - przez jej styl - do dzieł Michelangelo Antonioniego.



Kolejnym projektem Skolimowskiego była zrealizowana w 1966 r. "Bariera" z Janem Nowickim w roli głównej. Był to psychologiczny dramat, którego bohater - młody, współczesny człowiek - usiłuje pokonać dzielące go od świata bariery, m.in. wieku, pieniądza, konwencji, hierarchii.

"Właściwie wypchnięto mnie z kraju"



W 1967 r. Skolimowski nakręcił film "Ręce do góry" z muzyką Krzysztofa Komedy. W obsadzie, obok samego Skolimowskiego w roli głównej, znaleźli się Tadeusz Łomnicki, Bogumił Kobiela, Adam Hanuszkiewicz i Joanna Szczerbic. Film stał się powodem kłopotów reżysera z cenzurą i, chwilę później, jedną z przyczyn jego emigracji. W "Rękach do góry" Skolimowski posłużył się portretem Stalina, a cenzura - jak mówił po latach - "zrozumiała" jego intencje. To był bardzo mocny polityczny, antystalinowski film, który niestety zupełnie przekręcił mi życie. Stoczyłem walkę o to, aby mógł się znaleźć na ekranie, jednak ogromny billboard z czterookim Stalinem to był za trudny kęsek do przełknięcia dla władz i właściwie wypchnięto mnie z kraju - wspominał Jerzy Skolimowski dwa lata temu w Wenecji, gdy odbierał Złote Lwy za osiągnięcia życia. Dla mnie polityka jako temat do filmu to już jest zupełnie obce ciało - przyznał.

Swoje następne obrazy Skolimowski tworzył już poza Polską. Zagraniczną karierę rozpoczął od dużego sukcesu. Za belgijski "Start", czyli historię praktykanta fryzjerskiego, który pragnie wziąć udział w rajdzie samochodowym, w 1967 roku uhonorowano go Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie.



W 1970 r. powstały: wysoko oceniony przez krytykę film "Na samym dnie" (RFN/USA), oraz "Przygody Gerarda" (Wielka Brytania/Włochy/Szwajcaria) z Claudią Cardinale i Elim Wallachem w obsadzie. Rok później Skolimowski wyreżyserował nominowany do canneńskiej Złotej Palmy film "Król, Dama i Walet" (RFN/USA) z Giną Lollobrigidą i Davidem Nivenem.



Nagrodę Specjalną Jury w Cannes przyniósł mu zrealizowany w Wielkiej Brytanii "Krzyk" z 1978 r.: mroczna opowieść o pensjonariuszu zakładu dla umysłowo chorych obdarzonym niezwykłymi zdolnościami. Kolejnym głośnym dziełem Skolimowskiego była "Fucha" (1982, Wielka Brytania) z Jeremym Ironsem, opowiadająca o polskich robotnikach pracujących w Londynie, gdy w Polsce wprowadzony zostaje stan wojenny. Film został zrealizowany przez Skolimowskiego na podstawie jego własnego scenariusza, docenionego później w Cannes.



Następny film Skolimowskiego, "Najlepszą zemstą jest sukces" z 1984 r., był w Cannes nominowany do Złotej Palmy. Trzy lata później, w 1985 r., Skolimowski otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji - za amerykańską produkcję "Latarniowiec", z Robertem Duvallem i Klausem Marią Brandauerem w obsadzie.



W dorobku reżysera filmowego znalazły się też takie filmy, jak nominowane do Złotej Palmy "Wiosenne wody" (Francja/Włochy, 1989) z Timothym Huttonem i Nastassią Kinski, oraz nakręcony w 1991 roku na podstawie utworu Gombrowicza film "Ferdydurke", powstały we wspólnej produkcji Polski, Wielkiej Brytanii i Francji. Po realizacji filmu Skolimowski zamilkł jako reżyser na 17 lat, by powrócić w 2008 r. dramatem psychologicznym "Cztery noce z Anną", za który otrzymał wyróżnienie honorowe na festiwalu w Gdyni i Nagrodę Specjalną Jury w Tokio.





Wideo youtube



Kolejnym projektem Skolimowskiego był wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury w Wenecji i Złotymi Lwami w Gdyni thriller "Essential Killing" (2010) opowiadający o afgańskim jeńcu desperacko walczącym o przeżycie po ucieczce z amerykańskiego tajnego więzienia w Europie Środkowej. W filmie wystąpił Vincent Gallo, doceniony w Wenecji za swoją kreację Pucharem Volpiego dla najlepszego aktora.

"11 minut" - zdjęcie z planu / Robert Jaworski / Materiały prasowe

W 2015 roku na ekrany kin weszło "11 minut", czyli odpowiedź Skolimowskiego na hollywoodzkie filmy akcji. Polsko-irlandzka produkcja to jedenaście minut z życia różnych postaci, przedstawione w paralelnych wątkach dramaturgicznych łączących się ze sobą przed upływem ostatniej sekundy jedenastej minuty.

Film, w którym wystąpili m.in. Wojciech Mecwaldowski, Andrzej Chyra, Dawid Ogrodnik, Agata Buzek, Piotr Głowacki, Jan Nowicki i Mateusz Kościukiewicz, był polskim kandydatem do Oscara w 2016 roku. Był także pokazywany w Wenecji w Konkursie Głównym, gdzie wzbudził wiele kontrowersji, oraz na 40. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego jury ostatecznie przyznało Skolimowskiemu Nagrodę Specjalną "za oryginalność koncepcji artystycznej i profetyzm martwego piksela".



Wideo youtube

Jako aktor Skolimowski występował w znacznej części własnych filmów, a także takich produkcjach, jak m.in. "Sposób bycia" Jana Rybkowskiego (1965), "Poślizg" Jana Łomnickiego (1972, wg scenariusza Skolimowskiego), "Fałszerstwo" Volkera Schloendorffa (1981), "Białe noce" Taylora Hackforda (1985), "Marsjanie atakują!" Tima Burtona (1996), "Los Angeles bez mapy" Miki Kaurismakiego (1998), "Operacja Samum" Władysława Pasikowskiego (1999), "Zanim zapadnie noc" Juliana Schnabla (2000), "Avengers" Jossa Whedona (2012) i "Bitwa pod Wiedniem" Renzo Martinelliego (2012), gdzie wystąpił jako Jan III Sobieski.





Wideo youtube

Skolimowskiemu zdarzyło mu się także wyreżyserować teledysk. Był to klip do "Czarnej Madonny", jednej z piosenek Organka. W roli głównej wystąpiła w nim Kora, legenda polskiego rocka.

Człowiek wielu talentów

Skolimowski jest także poetą, który wydał kilka tomików, i malarzem. Pierwszą swoją indywidualną wystawę miał ponad 20 lat temu, w Turynie, w 1996 roku. Ponadto prezentował swe prace m.in. w Los Angeles, Miami, Toronto, Paryżu, Oslo, Berlinie, Bukareszcie, Belgradzie, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W 2001 r. brał udział w Biennale Sztuki w Wenecji, jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej w Salonikach. Do 30 czerwca w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie można oglądać wystawę z obrazami Skolimowskiego, na którą składa się kilkadziesiąt obrazów i grafik z całego, ponad 40-letniego dorobku artysty.





Aktorzy na planie filmu "Juliusz" / Gigant Films/Juliusz / Materiały prasowe



We wrześniu na ekrany kin wejdzie film "Juliusz", w którego obsadzie znalazł się Jerzy Skolimowski. To najnowszy obraz Aleksandra Pietrzaka ("Mocna kawa wcale nie jest taka zła", "Ja i mój tata") według scenariusza czterech twórców: stand-uperów Abelarda Gizy i Kacpra Rucińskiego, scenarzysty Łukasza Światowca ("Planeta singli") i dziennikarza filmowego Michała Chacińskiego. Prócz Skolimowskiego, który zagra w nim niewielką, ale podobno znaczącą rolę, na ekranach kin zobaczymy także m.in. Wojciecha Mecwaldowskiego, Rafała Rutkowskiego, Annę Smołowik i Jana Peszka.

(mn)