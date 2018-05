Lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio ogłosił, że impeachment prezydenta Sergio Mattarelli nie jest już tematem dyskusji. Jak zapewnił, jego ugrupowanie chce współpracować z głową państwa i ponownie wystąpił z inicjatywą powołania rządu z Ligą.

Luigi Di Maio / PAP/EPA/CIRO FUSCO /

Di Maio apelował o wszczęcie impeachmentu wobec Mattarelli po tym, gdy załamały się rozmowy w sprawie stworzenia rządu ruchu i Ligi z Giuseppe Conte na czele. Gdy prezydent nie zgodził się na mianowanie ministrem finansów przeciwnika euro, Conte zrezygnował z misji sformowania gabinetu.

Mattarella powierzył w poniedziałek zadanie utworzenia tymczasowego rządu technicznego ekonomiście Carlo Cottarellemu. Gabinet ten miałby pracować do przyspieszonych wyborów, czyli przez kilka tygodni albo miesięcy.



Prowadzone przez desygnowanego na premiera eksperta rozmowy z kandydatami na ministrów przedłużają się i mają być kontynuowane w środę.



Pewne jest, że rząd ten nie otrzyma w parlamencie wotum zaufania, a być może nawet ani jednego głosu "za". To zaś oznacza, że premier od razu złoży dymisję, a parlament zostanie rozwiązany.



W takiej coraz bardziej złożonej sytuacji politycznej, określanej jako poważny kryzys instytucjonalny i przy coraz większych turbulencjach na rynkach finansowych, Di Maio ponownie wystąpił z propozycją, by powstał wspólny rząd jego formacji i Ligi. Jego program jest gotowy; został opracowany w minionych dniach i ogłoszony.



Zadeklarował też wolę dalszej współpracy z prezydentem i wyjaśnił, że sprawa impeachmentu, czyli postawienia go w stan oskarżenia za uniemożliwienie powstania rządu nie jest już tematem rozmów. Jak dodał, koncepcji impeachmentu nie popiera lider Ligi Matteo Salvini.



Luigi Di Maio zadeklarował: Jesteśmy gotowi zrewidować nasze stanowisko; jeśli popełniliśmy jakiś błąd, przyznajemy to, ale niech uszanowana zostanie wola narodu, bo my chcemy uratować Włochy - stwierdził Di Maio. Podkreślił: W parlamencie jest większość, pozwólcie stworzyć ten rząd. Koniec z podstępnymi sposobami, bo my nie chcemy rządów technicznych ani instytucjonalnych - dodał lider ruchu.