Burzę we Włoszech wywołało przykrycie tkaniną rzeźby Epaminondasa - wojskowego i polityka z Teb w gmachu, gdzie odbyło się spotkanie wspólnoty muzułmańskiej. Protestuje prawica, a organizacja konsumencka uważa, że wyrządzono szkody wizerunkowi Włoch na świecie.

Marmurową rzeźbę włoskiego artysty z XIX wieku częściowo przykryto czerwonym materiałem, a obraz przedstawiający kobietę z odsłoniętymi plecami przewieszono w inne miejsce w teatrze w miejscowości Cairo Montenotte w Ligurii, na północy kraju, w związku z odbywającą się w jego gmachu konferencją na temat dialogu międzyreligijnego. Zorganizowała ją włoska federacja wspólnot muzułmańskich.

Gdy lokalna prasa opublikowała zdjęcie zakrytej od pasa w dół figury, doszło do polemiki w całych Włoszech. Oburzenie wyraził konserwator zabytków, który odnowił rzeźbę.



Lider prawicowej Ligi i jej kandydat na premiera Matteo Salvini zamieścił na Twitterze fotografię razem z pytaniem: Czy tylko mnie wydaje się, że to szaleństwo?.



Przedstawiciel wspólnoty muzułmańskiej z Ligurii Chams Eddine Lahcen oświadczył, że nie ma mowy o żadnej cenzurze. To ja przykryłem statuę, ale tylko z powodu wymogów ceremonialnych i jedynie na kilka godzin - wyjaśnił. Nasz islam jest umiarkowany, a ta polemika nas rani - dodał.



Również burmistrz Cairo Montenotte, Paolo Lambertini zapewnił, że doszło do nieporozumienia. Wspólnota islamska wynajęła salę na wydarzenie promujące integrację - zapewnił. Jeśli po to, by krzewić debatę kulturową trzeba przykrywać dzieła sztuki, znaczy to, że nie chce się dialogu - oświadczył deputowany partii Forza Italia Luca Squeri.



Organizacja obrony praw konsumentów Codacons w wydanym komunikacie podkreśliła: To wyrządzenie szkody wizerunkowi Włoch na świecie i bezmyślne upokorzenie dziedzictwa kulturalnego naszego kraju. Po raz kolejny - dodano w nocie - dzieła sztuki zostają ocenzurowane w imię absurdalnych i niezrozumiałych wymogów ceremonialnych.



Stowarzyszenie przypomniało, że w 2016 roku w związku z wizytą prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego w Muzeach Kapitolińskich w Rzymie całkowicie zasłonięto antyczne rzeźby z elementami nagości. Również wtedy wywołało to oburzenie.