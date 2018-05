Starania Polski o przyjęcie znaczących sił amerykańskich to sygnał potwierdzający wzrost nieufności w relacjach między Europą i Rosją; pojawienie się w Polsce dywizji USA może być bodźcem do dalszej konfrontacji - ocenia dziennik "Wiedomosti". Gazeta powołuje się na publikacje w Polsce na temat planów rozlokowania na terytorium kraju sił USA i na doniesienia, że władze polskie są gotowe zainwestować do 2 mld dolarów na pokrycie związanych z tym kosztów.

zdj. ilustracyjne /CHRISTIAN BRUNA /PAP/EPA

