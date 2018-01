Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku osunięć ziemi w Południowej Kalifornii w USA. Lawiny błotne na wzgórzach pozbawionych roślinności przez grudniowe pożary zostały spowodowane przez ulewne deszcze.

Co najmniej pięć osób zginęło w lawinach błotnych w Kalifornii / PAP/EPA jj

Ciała pięciu osób znaleziono w błocie i gruzach w okolicach Montecito koło Santa Barbara - poinformowała miejscowa straż pożarna.

Najbardziej dotknięty kataklizmem region Santa Barbara ogłosił we wtorek rano stan nadzwyczajny.



Jak podaje AP, w niektórych miejscach grubość lawiny błotnej wynosiła 1,5 m. Lawina podmyła fundamenty wielu budynków.



W wyniku osunięcia się ziemi zostały odcięte drogi dojazdowe do wielu miejscowości. Do uratowania ludzi z zagrożonych terenów wykorzystano helikoptery.



Miejscowe władze zarządziły obowiązkową ewakuację ok. 7 tysięcy mieszkańców.