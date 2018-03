​Około 500 zaproszonych gości uczestniczyło w sobotę w kościele uniwersyteckim St. Mary the Great w Cambridge w uroczystościach pogrzebowych zmarłego 14 marca słynnego brytyjskiego fizyka i popularyzatora nauki Stephena Hawkinga. By prowadzić działalność naukową, musiał on ustawicznie przezwyciężać skutki trapiącej go od młodych lat degeneracyjnej choroby neurologicznej.

