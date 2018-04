Szykowanie "trzeciego ciosu" przeciwko mniejszościom narodowym zarzucił we wtorek Ukrainie minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto na konferencji prasowej w Budapeszcie. Chodzi o ustawę, którą wniósł do ukraińskiego parlamentu Petro Poroszenko. Według węgierskiego polityka, prezydent Ukrainy chce karać osoby posiadające podwójne obywatelstwo.

Petro Poroszenko zapowiedział wniósł ustawę, która ma dotknąć osoby o podwójnym obywatelstwie / Olivier Douliery / POOL / PAP/EPA

Według Szijjarto Ukraina "w bezprzykładnie niegodziwy i z góry zaplanowany" sposób występuje przeciwko mniejszościom narodowym.

Jak ocenił, ukraiński prezydent Petro Poroszenko i parlament wspólnie odbierają stopniowo mniejszościom narodowym nabyte prawa, a jednocześnie przedstawiają siebie jako geopolityczną ofiarę międzynarodowej kampanii kłamstw.

Węgierski minister powiedział, że "pierwszym ciosem" była ustawa o oświacie, w której znacznie ograniczono prawa mniejszości narodowych do edukacji we własnym języku, i mimo presji międzynarodowej do tej pory Ukraina nie przystąpiła do uzgodnień z węgierską wspólnotą narodową w tej sprawie.

"Drugim ciosem" było według Szijjarto uznanie za niezgodną z konstytucją ustawy językowej. Jak powiedział, obecnie w ukraińskim parlamencie są trzy nowe ustawy o językach i "jedna jest gorsza od drugiej". Jako przykład podał to, że zgodnie z dotychczasową ustawą język mniejszości narodowej można było stosować przy odsetku co najmniej 10 proc. ludności należącej do tej mniejszości, a jest planowane podniesienie tego progu do 33 proc.

Trybunał Konstytucyjny Ukrainy uznał w lutym za niezgodną z konstytucją ustawę językową z 2012 roku, przyjętą przez prorosyjską ekipę Wiktora Janukowycza. Zgodnie z nią dwujęzyczność można było wprowadzać na Ukrainie w regionach, gdzie odsetek osób mówiących w innym niż ukraiński języku stanowi ponad 10 procent.

"Trzecim ciosem" jest zaś to, że Poroszenko wystąpił z projektem ustawy przewidującej według Szijjarto karanie za podwójne obywatelstwo.

Poroszenko chce pozbawiać obywatelstwa za głosowanie w wyborach na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Wniósł do parlamentu projekt ustawy w tej sprawie i poprosił o jej niezwłoczne rozpatrzenie. Prezydent proponuje w nim również odbieranie obywatelstwa ukraińskiego ludziom, którzy w ciągu dwóch lat od jego otrzymania nie zrezygnowali z obywatelstwa obcego państwa.

Według Szijjarto chociaż Ukraina zabiega o przyjęcie do NATO, chce doprowadzić do tego, że obywatelowi innego państwa NATO byłoby odbierane obywatelstwo ukraińskie, bo podwójne obywatelstwo oznacza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. "Zdecydowanie sobie wypraszamy, by jakikolwiek Węgier z Zakarpacia stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - oznajmił.

Zauważył też, że choć Ukraina walczy o swoją integralność terytorialną na wschodzie, to przerzuca 800-1000 żołnierzy do zachodniej części kraju, która graniczy z państwami NATO.

Szijjarto przypomniał przy tym, że Węgry popierały liberalizację przepisów wizowych dla Ukrainy, podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE i dały jej gaz, gdy tego potrzebowała.

Ocenił też, że na Węgry jest wywierana ogromna presja, by rozwiązały kwestię swego weta uniemożliwiającego zbliżenie Ukrainy z NATO, co Budapeszt uważa za niesprawiedliwe i niesłuszne, gdyż to strona ukraińska jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację. Zapewnił jednak, że Węgry nie poddadzą się i nie poświęcą praw Węgrów z Zakarpacia na ołtarzu geopolitycznych interesów.

Podkreślił, że jego kraj utrzyma weto wobec członkostwa Ukrainy w NATO, dopóki nie zostaną przywrócone wcześniejsze prawa mniejszości narodowych. Gdyby Węgry uległy i "odpuściły" weto, nie miałyby narzędzi do obrony praw Węgrów z Zakarpacia - dodał.

Zapewnił też, że węgierskie weto zostałoby zdjęte, gdyby Ukraina zwróciła Węgrom mieszkającym na Zakarpaciu ich nabyte wcześniej prawa.

