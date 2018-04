Na Ukrainie zatrzymano pracownika jednego ze strategicznych przedsiębiorstw Ministerstwa Obrony, który szpiegował dla Rosjan. Informację przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Szpieg miał m.in. zbierać informacje nt. ukraińskiego systemu obronności (zdj. ilustracyjne) / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Urodzony w Rosji obywatel Ukrainy, pułkownik rezerwy armii tego państwa, został zwerbowany przez agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego podczas wizyty u krewnych w Federacji Rosyjskiej w lipcu 2017 roku.

Były ukraiński wojskowy zbierał dla swoich rosyjskich kuratorów informacje o ograniczonym dostępie na temat obronności naszego kraju. Służby specjalne Federacji Rosyjskiej interesowały się m.in. państwowymi zamówieniami obronnymi oraz opracowaniami nowoczesnych systemów lotniczych do wykrywania dronów, które wykorzystywane są w operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy - ogłosiła SBU w komunikacie.



Zatrzymany starał się także kupić dla swoich mocodawców drona produkcji ukraińskiej, by następnie przekazać go Rosjanom.



Po wykonaniu swoich zadań mężczyzna planował ucieczkę do Rosji i uzyskanie obywatelstwa tego kraju. Dzięki rosyjskim służbom otrzymał rosyjską kartę pobytu i załatwił formalności, by odbierać swoją ukraińską emeryturę w Rosji - przekazała SBU.



