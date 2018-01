Ponad 9 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z obszaru wokół najbardziej aktywnego na Filipinach wulkanu Mayon, gdy z jego krateru zaczęła wydobywać się lawa. Wulkanolodzy ostrzegają, że może dojść do silniejszej erupcji.

Lawa spływa zboczami wulkanu Mayon, najbardziej aktywnego wulkanu na Filipinach (wrzesień 2014) / ABNER P. CORPUS / PAP/EPA

W niedzielę wieczorem Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii podniósł poziom alertu do stopnia trzeciego w pięciostopniowej skali, wskazując na zwiększoną tendencję do niebezpiecznej erupcji.

Szef Instytutu Renato Solidum podał, że lawa płynęła z krateru na odcinku co najmniej pół kilometra, a w poniedziałek rano w połowie zbocza wulkanu pojawiły się chmury popiołu.

Położony w południowo-wschodniej części wyspy Luzon w centrum kraju i mierzący 2421 metrów Mayon to jeden z najaktywniejszych filipińskich wulkanów. Do jego erupcji dochodzi średnio raz na 10 lat. Jak podaje agencja Associated Press, w ciągu ostatnich pięciuset lat Mayon wybuchł około 50 razy.

W 2010 roku tysiące mieszkańców regionu musiały przenieść się do tymczasowych schronisk, gdy wulkan wyrzucił popiół na obszar rozciągający się w promieniu 8 kilometrów od krateru.