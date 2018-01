W Chile, przed przyjazdem papieża Franciszka, doszło do serii ataków na kościoły katolickie. Jak podał portal Emol, w niedzielę podpalono kościół w mieście Melipilla, a dzień wcześniej - cztery świątynie w stolicy kraju, Santiago. Nieznani sprawcy obrzucili kościoły ładunkami zapalającymi domowej roboty. Na chodniku przed świątynią w Melipilli pozostawili napis: "Jedyny kościół, który oświeca, to ten, który płonie". To hasło propagandowe używane przez anarchistów podczas wojny domowej w Hiszpanii (1936-39).

