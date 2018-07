Ratownicy wydobyli w poniedziałek kolejną osobę z zalanej jaskini w północnej Tajlandii - informuje Reuters, powołując się na świadka. To już piąty chłopiec wyniesiony z jaskini. Został on przeniesiony na noszach do karetki. W niedzielę z zalanej jaskini wydobyto czterech chłopców. W jaskini wciąż pozostaje osiem osób.

REKLAMA