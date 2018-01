Donald Trump nie przestaje zaskakiwać. Tym razem podczas konferencji prasowej ogłosił, że Stany Zjednoczone sprzedały Norwegii myśliwce F-52. Problem w tym, że takie samoloty nie istnieją. Można nimi jedynie zagrać w popularnej grze komputerowej Call of Duty.

Wideo youtube

Tę kompromitującą wpadkę Donald Trump zaliczył na wspólnej konferencji prasowej w Białym Domu z premierem Norwegii Erną Solberg. Podkreślił, że oba kraje będą rozwijać współpracę wojskową i handlową.

W ramach współpracy w listopadzie Stany Zjednoczone sprzedały Norwegii myśliwce F-52 i F-35 - powiedział Donald Trump.

F-35 to amerykański myśliwiec Lockheed Martin, ale takie samoloty jak F-52 realnie nie istnieją. Funkcjonują za to w popularnej serii gier Call of Duty.

Wpadka Donalda Trumpa wywołała rozbawienie wśród internautów. Zaczęły też powstawać memy.