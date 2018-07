Z trzydniową wizytą do Wielkiej Brytanii przybywa amerykański prezydent Donald Trump. Głównym tematem rozmów z premier Theresą May będą przyszłe kontakty handlowe między dwoma krajami po Brexicie. Na amerykańskiego prezydenta czekać będą w Londynie protesty, i to nie tylko na ziemi. Nad centralną dzielnicą miasta, nieopodal parlamentu, uniesie się kilkumetrowy balon przestawiający Trumpa jako dziecko – jest w pampersie z agrafką i z komórką w dłoni.

REKLAMA