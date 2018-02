Co najmniej 19 osób zginęło, a około 80 zostało rannych w wypadku ciężarówki przewożącej migrantów w pobliżu miasta Bani Walid, około 170 km na południowy wschód od stolicy Libii Trypolisu - poinformowały źródła wojskowe, na które powołuje się Reuters.

AFP pisze, powołując się na źródła szpitalne, że w wyniku przewrócenia się ciężarówki śmierć poniosło około 20 ludzi, a około 100 odniosło obrażenia.



Według rzecznika szpitala w Bani Walid, Hatema al-Twidżera, ciężarówką podróżowało ponad 300 migrantów, z których większość pochodziła z Erytrei i Somalii.

Według niego, śmierć poniosły 23 osoby, a 101 zostało rannych. Tymczasem dyrektor placówki Salah al-Mabruk poinformował o 19 zabitych i co najmniej 124 rannych.



Do wypadku doszło w pobliżu Bani Walid, które jest centrum przemytniczym w Libii. Handlarze ludźmi przywożą migrantów z subsaharyjskich państw na libijskie wybrzeże, skąd są oni wysyłani przez Morze Śródziemne do Włoch.

(ph)