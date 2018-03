​Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał "ohydną", "obraźliwą" i "nie do zaakceptowania" wypowiedź szefa MSZ Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który porównał zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji do olimpiady w Niemczech pod rządami Hitlera. "To absolutnie ohydna wypowiedź, ona nie przystoi ministrowi spraw zagranicznych jakiegokolwiek kraju. Jest bez wątpienia obraźliwa i nie do zaakceptowania" - powiedział Pieskow.

REKLAMA