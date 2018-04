Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył w Brukseli, że podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko w sprawie skargi nadzwyczajnej wprowadzonej reformą wymiaru sprawiedliwości przez polskie władze.

W rekomendacjach, które wydaliśmy w sprawie praworządności w Polsce, bardzo krytycznie odnieśliśmy się do skargi nadzwyczajnej. Podtrzymuję swoje stanowisko - powiedział na konferencji prasowej Timmermans.

Jego słowa padły w czasie, gdy polski rząd i KE próbują się porozumieć w sprawie konfliktu dotyczącego praworządności. Dotychczas przeprowadzone zmiany w ustawach sądowych, które były przedstawiane przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji, zostały uznane za niewystarczające.

Dzisiaj w Porannej rozmowie w RMF FM szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że "nie ma mowy o rezygnacji ze skargi nadzwyczajnej". To jest nie tylko pomysł, który pojawił się w kampanii wyborczej, był częścią tego porozumienia pana prezydenta z Polakami, które zawarł wraz z wyborem na prezydenta, więc pan prezydent realizuje po prostu swoje zobowiązania wyborcze i to jest część tych zobowiązań. I też nie sądzę, żeby Komisja Europejska miała prawo domagać się tak daleko idących zmian w polskim prawie. To jest suwerenne prawo Polski - mówił.

Natomiast możemy dyskutować na temat tych zastrzeżeń, czy znaków zapytania, jakie stawia Komisja Europejska wobec skargi nadzwyczajnej. Wydaje się, że znaczna większość z nich wynika z nieznajomości tego instrumentu. Do takiej rozmowy jesteśmy zawsze gotowi - dodał Szczerski.