​33-letni Polak spadł ze szlaku z Wołowca na Dziurawą Przełęcz w Tatrach Zachodnich. Zjechał około 150 metrów w stronę Jamnickich Stawów. Nie był w stanie samodzielnie zejść, ze względu na uraz nogi. Mężczyźnie pomogło ośmiu ratowników słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach popołudniowych.

Górskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgłoszenie o turyście polskiej narodowości, który potrzebował pomocy.

Polak spadł ze szlaku z Wołowca na Dziurawą Przełęcz w Tatrach Zachodnich. Zjechał około 150 metrów w stronę Jamnickich Stawów. Zranił się w nogę.

33-latkowi pomagało ośmiu ratowników. Udzielili mu pomocy na miejscu, po czym za pomocą noszy przetransportowali go do doliny, a później samochodem terenowym do siedziby ratowników, skąd mężczyznę odebrali znajomi.

Trudne warunki w górach