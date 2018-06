​Nie dojdzie do spotkania wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa z wiceszefem MSZ Konradem Szymańskim w Strasburgu, choć obaj panowie przebywają dzisiaj na terenie budynku Parlamentu Europejskiego, a jutro mają zapaść ważne decyzje w sprawie Polski (m.in. chodzi o wysłuchanie Polski w Radzie UE). W dodatku od tygodni mówi się w kuluarach o wizycie Timmermansa w Polsce. We wstępnych rozmowach Polski z KE pojawił się termin wczorajszego poniedziałku, teraz mówi się o przyszłym tygodniu.

Frans Timmermans / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

O tym, że nie dojdzie do spotkania Timmermans-Szymański, poinformowały korespondentkę RMF FM źródła w Komisji Europejskiej, jak i strona polska.

Rozmowy ministra Szymańskiego dotyczą budżetu UE, Brexitu i dyrektywy gazowej. Kwestia praworządności pojawia się na marginesie - wyjaśnił jeden z polskich dyplomatów. Nie sprowadzajmy całej polityki UE do Timmermansa - dodał.

Co oznacza, że panowie będą się mijać nie zamieniwszy ani słowa? To może wskazywać, że rozpoczęty przez premiera Mateusza Morawieckiego dialogu z KE ws. wycofania art. 7 w zasadzie się kończy. Skoro jutro mają zapaść ważne decyzje w sprawie Polski, a Timmermans i Szymański nie zamierzają ze sobą rozmawiać, choć przebywają w tym samym budynku, to nie jest to dobra wiadomość.

Jutro w europarlamencie ma się odbyć debata o Polsce z udziałem Timmermansa. Rada UE ma zdecydować, czy przechodzi 26 czerwca do kolejnego etapu procedury art. 7, czyli wysłuchania Polski. Według ustaleń naszej dziennikarki KE i przewodnicząca w UE Bułgaria przygotowują już procedury, na których miałoby opierać się to wysłuchanie.

Jak przyznają rozmówcy RMF FM, sprawa jest delikatna, bo takie wysłuchanie odbędzie się po raz pierwszy w historii i istnieją obawy, że Polska mogłaby zaskarżyć podstawy prawne.

Polscy dyplomaci przekonują, że Warszawa nie obawia się wysłuchania w Radzie UE. Polska w dalszym ciągu przekonuje, że w sprawie reformy sądownictwa zrobiła już bardzo dużo. Dyplomaci rozdają dokument w języku angielskim datowany 7 czerwca (tzw. non paper), który opisuje dokonane poprawki pod wpływem zaleceń KE.