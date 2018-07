​"Ważne, żeby rozmowa Trump-Putin toczyła się na gruncie ustaleń szczytu NATO" - mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przed spotkaniem przywódców USA i Rosji. To pierwszy taki amerykańsko-rosyjski szczyt od wygranej Donalda Trumpa, który do Helsinek przyleciał w niedzielę.

W pierwszej kolejności Trump spotyka się z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto w jednej z trzech prezydenckich rezydencji - Mantyniemi. Pierwsze damy z kolei zdjedzą wspólnie śniadanie.

Do najważniejszego spotkania - czyli rozmów Trump-Putin - dojdzie o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce) w pałacu Prezydenckim w Helsinkach. Przywódcy będą rozmawiali w cztery oczy, czego zresztą obaj sobie życzyli. Po rozmowach zaplanowano roboczy lunch, a po nim konferencję prasową prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Później dojdzie także do dwustronnego spotkania prezydenta Niinisto z Władimirem Putinem.

Rozmowy w stolicy Finlandii będą prowadzili także szefowie dyplomacji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem oraz jego fińskim odpowiednikiem Timo Soinim.

Szef gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP powiedział, że istotnym jest, by rozmowy Trump-Putin toczyły się "w ramach warunków omówionych na ostatnim szczycie NATO: dialog jest możliwy tylko wtedy, gdy jest toczony z pozycji nienaruszalności podstaw relacji międzynarodowych, czyli prawa do suwerenności i terytorialnej integralności państw".

Rosja zasady te wielokrotnie naruszyła i dlatego nie ma dziś podstaw do stosunków opartych na zaufaniu i zniesienia sankcji. Dialog - tak, zaufanie - nie - powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, dialog ma sens "tylko wtedy, jeśli my sami wzmacniamy swoje zdolności do obrony i odstraszania". Są to autonomiczne decyzje sojuszników i nie podlegają negocjacjom z państwami trzecimi - zaznaczył polityk.

Szczerski ze spokojem odniósł się też do przebiegu rozmów Trumpa i Putina dot. kwestii gospodarczych, w których - według niego - "istnieje naturalna konkurencja i trudno przypuszczać, by prezydent Trump w tych sprawach zachowywał się nieasertywnie".

Wcześniej Donald Trump przebywał w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach zapowiadał, że z Putinem będzie chciał omówić m.in. kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie i w Syrii, a także sprawę aneksji Krymu. Uniknął jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest poprawa relacji z Moskwą bez wycofania się Rosji z Krymu. Za największy problem Trump uznał istnienie broni masowego rażenia i zapowiedział podjęcie próby rozbrojenia nuklearnego.