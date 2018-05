Akcja protestacyjna w stolicy Armenii - Erywaniu. Zablokowane zostały niektóre drogi dojazdowe do stolicy oraz na lotnisko.

Akcja protestacyjna w stolicy Armenii / PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE /

Wczoraj parlament Armenii nie wybrał na stanowisko premiera - lidera opozycji Nikola Paszyniana. Za jego kandydaturą opowiedziało się 45 deputowanych w 105-mandatowym parlamencie Armenii, co oznacza, że opozycjoniście zabrakło ośmiu głosów. Paszynian był jedynym kandydatem.



Po głosowaniu Paszynian wezwał swoich zwolenników do ogólnokrajowej akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa.



Strajk ruszył o godz. 8 czasu miejscowego (godz. 6 w Polsce). Protestujący blokują drogi wjazdowe do stołecznego Erywania oraz trasę na lotnisko.



Będziemy walczyć do końca. Dopóki Nikol Paszynian nie zostanie premierem - mówi jedna z jego zwolenniczek.