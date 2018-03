To dzięki specjalistom z III Rzeszy Francja stała się jedną z największych potęg kosmicznych na świecie - ujawniają to nadsekwańskie media. Według nich pierwszy silnik używanej do dzisiaj rakiety Ariane stworzyli specjaliści, którzy wcześniej pracowali nad rakietami w hitlerowskich Niemczech.

