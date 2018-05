Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyraził przekonanie, że negocjacje z Koreą Północną w sprawie zorganizowania spotkania prezydenta Donalda Trumpa z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem idą we właściwym kierunku.Poinformował też, że wysłannik Korei Północnej przybędzie do Waszyngtonu, by przekazać Trumpowi osobisty list Kima.

Mike Pompeo /JUSTIN LANE /PAP/EPA

