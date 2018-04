​Były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, niegdyś federalny prokurator, dołącza do osobistego zespołu prawnego prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w oświadczeniu Jay Sekulow prawnik Donalda Trumpa. "Rudy jest świetny, od dawna jest moim przyjacielem i chce szybko rozwiązać tę sprawę dla dobra kraju" - Sekulow zacytował słowa Trumpa.

Rudy Giuliani / JASON SZENES / PAP/EPA

Rudy Giuliani był jeden z najgorętszych sympatyków Trumpa w czasie kampanii wyborczej.

Giuliani jest jednym z trzech prawników, którzy dołączyli do zespołu prawniczego prezydenta zajmującego się śledztwem prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory w 2016 roku.



Kreml odrzuca oskarżenia o próby manipulowania przebiegiem wyborów w USA, a prezydent Trump nazwał dochodzenie prokuratora specjalnego Roberta Muellera prowadzącego śledztwo ws. Russiagate "polowaniem na czarownice".



Rudy Giuliani zapisał się w pamięci Amerykanów przede wszystkim jako burmistrz Nowego Jorku w latach 1994-2001. Był powszechnie chwalony za swoją postawę w trakcie akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na World Trade Center. Gdy zasiadł w ratuszu, w mieście znacząco spadła też przestępczość. W 2008 r. kandydował w wyborach prezydenckich, lecz nie uzyskał nominacji Partii Republikańskiej.



W latach osiemdziesiątych Giuliani był głównym prokuratorem federalnym na Manhattanie.



Giuliani pracował w Departamencie Sprawiedliwości za czasów administracji Reagana.



Sekulow poinformował również, że dwóch innych prawników, małżeństwo Martin and Jane Raskin dołączyło do zespołu prawnego Trumpa.

(ph)