Donald Trump oskarżył Rosję i Chiny o prowadzenie "gry dewaluacji" ich walut, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych podnoszone są stopy procentowe, co umacnia dolara. Takie działania, jak wyjaśnia Reuters, prezydent USA postrzega jako nieuczciwe praktyki handlowe, czemu zresztą dał wyraz w swoim tweecie. "To niedopuszczalne!" - stwierdził. Faktem jest, że po nałożeniu na Moskwę kolejnych sankcji rubel stracił na wartości - powodem jednak była panika na giełdach.

Prezydent USA Donald Trump / CRISTOBAL HERRERA / PAP/EPA

Jeśli waluta danego państwa jest tania, to zyskuje na tym eksport, który również staje się wówczas tańszy. Podnoszenie stóp procentowych prowadzi natomiast do umocnienia waluty: w tym wypadku umacnia się dolar, przez co amerykański eksport staje się mniej konkurencyjny.

Spadek kursu rubla wiąże się jednak z paniką, która wybuchła na moskiewskiej giełdzie i innych rynkach tuż po nałożeniu na Rosję nowego pakietu sankcji i sprawiła, że 9 i 10 kwietnia rubel stracił 8,4 proc.

Polityczne tabu, polityczne korzyści

W styczniu, występując na Światowym Forum Ekonomicznym, sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin przyznał, że niższy kurs dolara jest korzystny dla Stanów Zjednoczonych "w kontekście handlu i (związanych z nim) szans".

Uznano to wówczas za złamanie pewnego tabu obowiązującego polityków, których wypowiedzi mogą wpłynąć na notowania walut.

Kurs dolara ma oczywiście znaczenie nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Niski kurs dolara w stosunku do innych walut sprawiłby nie tylko, że amerykański eksport stałby się bardziej konkurencyjny, ale również, że wzrosłyby ceny towarów importowanych - a to pozwoliłoby Trumpowi spełnić jedną z obietnic wyborczych: obniżyć deficyt handlowy USA kosztem ich handlowych partnerów.