​Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej ogłosiło sukces w walce z piciem alkoholu. Według resortu, spożycie wysokoprocentowych napojów w Rosji w ostatnich 12 latach zmniejszyło się o 40 procent.

Ministerstwo poinformowało, że Rosjanie piją obecnie znacznie mniej niż w 2006 roku. Spożycie zmniejszyło się o 40 proc.

Systematyczna praca w tym zakresie w ostatnich latach pozwoliła ograniczyć spożycie alkoholu na jednego mieszkańca o prawie 40 proc. - poinformował resort w komunikacie.

Taki wynik został osiągnięty m.in. dzięki licznym obostrzeniom. Wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu m.in. w placówkach edukacyjnych, medycznych czy sportowych. W wielu miejscach nie można też kupić alkoholu w sklepie od 23 do 8.

Władze Moskwy zapowiedziały także, że na czas mundialu w Rosji w mieście zostaną zaostrzone przepisy dotyczące sprzedaży napojów wyskokowych.

Rosyjskie ministerstwo prowadzi od lat program promocji "dealkoholizacji" kraju. W założeniu ma on zachęcić Rosjan do zdrowego trybu życia. Strategia zaplanowana jest do 2020 roku.

Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że jego celem jest, by Rosja weszła do grupy krajów, gdzie średnia długość życia przekracza 80 lat. Obecnie przeciętny Rosjanin żyje nieco powyżej 72 lat.