“NATO tylko zwiększa napięcie w Europie” – powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oceniając wczorajszy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według Federacji Rosyjskiej, pakt dąży poszerzenia swoich wpływów, a to nie oddziałuje pozytywnie na bezpieczeństwo. Moskwa negatywnie ocenia działania zmierzające do włączenia do NATO Gruzji i Ukrainy.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i premier byłej jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zoran Zaev /CHRISTIAN BRUNA /PAP/EPA

