Brytyjski miliarder i szef firmy Virgin, Richard Branson wybiera się w Kosmos. Zadanie będzie miał ułatwione, bo zrobi to na pokładzie własnego statku kosmicznego Virgin Galactic, który niebawem powinien wykonać swój pierwszy komercyjny lot. Branson mówił na ten temat w wywiadzie dla BBC.

To nie będzie rozrywka dla ubogich. Wejściówka na pokład będzie kosztować 250 tys. dolarów, a mimo to Richard Branson nie narzeka na brak chętnych. W kolejce ustawiło się już 700 osób. To głównie ludzie znani, gwiazdy filmowe i możni tego świata. A więc ktoś, kto doznał ziemskich dreszczyków, a teraz szuka wrażeń pozaziemskich.

Problem w tym, że gdy chcemy przelecieć się samolotem, kupujemy bilet i znamy dokładną datę podroży. Ta w przypadku Virgin Galactic jest wciąż niewiadomą. Branson twierdzi, że to kwestia miesięcy, nie ukrywa też, że ściga się z konkurencją. Jednym z najpoważniejszych kosmicznych "koni wyścigowych" jest szef firmy Amazon, Jeff Bezos. W naszych przygotowaniach idziemy łeb w łeb, każdy chce być pierwszy, ale myślę, że mówimy tu o miesiącach, nie latach. Przede wszystkim jednak musimy to zrobić bezpiecznie. Myślę, że od pierwszego lotu dzieli nas mniej niż rok - przekonany jest Richard Branson.

Miliarder zamierza być na pokładzie Virgin Galactic podczas pierwszego, dziewiczego lotu - oczywiście w roli gospodarza. Branson ma 67 lat i doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest młodzieńcem, dlatego rozpoczął intensywny trening przed lotem. Ćwiczę przeciążenia na symulatorze, żeby lepiej znieść tę podróż. Poza tym zamiast jednego seta tenisa rano i wieczorem, gram dwa sety. Jeśli człowiek jest w lepszej kondycji fizycznej, tym doświadczenie lotu w Kosmos może być ciekawsze - uzasadnia.

Pasażerskie samoloty wznoszą się średnio na 10 kilometrów, a statek kosmiczny Richarda Bransona wzniesie się co najmniej 80 kilometrów ponad Ziemię. Powyżej tego pułapu, według fizyków, zaczyna się Kosmos. Statek Bransona będzie zabierał na pokład 6 pasażerów i dwóch członków załogi.

