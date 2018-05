​W Pompejach znaleziono szkielet kolejnej ofiary wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Naukowcy ustalili, że był to mężczyzna w wieku około 35 lat, który nie zdołał uciec po erupcji wulkanu, bo kulał. To pierwsze takie znalezisko na terenie pozostałości starożytnego miasta, w nowym miejscu prowadzonych obecnie wykopalisk - ogłosili włoscy archeolodzy.

Naukowcy twierdzą, że mężczyzna przeżył pierwszą fazę erupcji wulkanu, po czym rzucił się do ucieczki przed zbliżającą się ścianą ognia i właśnie wtedy zginął uderzony przez ogromny kamień, który dalej tam leży.

Na podstawie badań kości i ich ułożenia ustalono, że jego klatka piersiowa została zmiażdżona przez kamienny blok o wadze około 300 kilogramów.



Analiza antropologiczna wykazała ponadto uraz kości piszczelowej, wskazujący na stan zapalny. Zdaniem badaczy to właśnie to, kłopoty z poruszaniem się i ból nogi sprawiły, że mieszkaniec Pompejów nie zdążył uciec w chwili pierwszych sygnałów zapowiadających kataklizm i zapewne zdecydował się szukać schronienia dopiero w chwili, gdy wokół waliły się domy. Z rekonstrukcji jego ostatnich chwil życia wynika, że wyskoczył przez okno na ulicę.



Na podstawie tych badań i wielu szczegółowych wniosków odkrywcy szczątków stwierdzili, że ukazują one w szczególnie sugestywny sposób grozę zniszczonego miasta.



To dramatyczne i nadzwyczajne odkrycie - powiedział dyrektor generalny parku archeologicznego w Pompejach profesor Massimo Osanna. Zauważył, że w tym rejonie pozostałości miasta prowadzono już poszukiwania na początku XIX i XX wieku, ale wówczas nie znaleziono kolejnej ofiary Wezuwiusza.



Podkreśla się również, że to pierwszy od 40 lat szkielet znaleziony w Pompejach.

