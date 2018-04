​Izraelski portal "Times of Israel" napisał, że podczas wizyty w Polsce związanej z Marszem Żywych prezydent Izraela Reuven Riwlin miał powiedzieć, że "Polska i Polacy pomagali w nazistowskiej eksterminacji". Prezydent Andrzej Duda zaprzeczył jednak, żeby takie słowa padły.

Reuven Riwlin / Stanisław Rozpędzik / PAP/EPA

Prezydent Izraela Reuven Riwlin w obstawie szefów służb bezpieczeństwa - IDF, Mossadu, Shin Betu oraz izraelskiej policji - przyjechał w czwartek do Polski, by wziąć udział w Marszu Żywych. Razem z prezydentem Polski Andrzejem Dudą przeszedł liczącą trzy kilometry "drogę śmierci" z obozu Auschwitz I do byłego Auschwitz II Birkenau.

Zarówno prezydent Izraela, jak i prezydent Polski przemawiali podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Holokaustu. Według portalu "Times of Israel" prezydent Riwlin miał powiedzieć, że "nie ma wątpliwości, że wielu Polaków walczyło z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć, że Polska i Polacy brali udział w eksterminacji". Sam artykuł jest opatrzony tytułem "Polacy pomagali w nazistowskiej eksterminacji, powiedział Riwlin polskiemu odpowiednikowi".

Artykuł na stronie "Times of Israel". Dziennikarze twierdzą, że prezydent Rivlin powiedział, że "Polacy pomagali w nazistowskiej eksterminacji" / RMF FM

Polska zezwoliła na wprowadzenie morderczej ideologii Hitlera i była świadkiem antysemityzmu wywołanego przez prawo, które właśnie wprowadzono - miał powiedzieć prezydent Izraela, rzekomo odnosząc się do nowelizacji ustawy o IPN.

Artykuł wywołał konsternację wśród polskich dziennikarzy, bo nikt z nich nie usłyszał podobnych słów. Prezydent Andrzej Duda zaprzeczył, by takie zdania padły z ust prezydenta Reuvena Riwlina. Takie słowa w wystąpieniach prezydenta nie padły - napisał na Twitterze.