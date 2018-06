​Nowy premier Włoch Giuseppe Conte, który tydzień po zaprzysiężeniu przybył na szczyt G7 w Kanadzie, napisał na Twitterze, że podziela stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa, iż Rosja powinna powrócić do tego gremium.

Giuseppe Conte (w środku) / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Szef włoskiego rządu napisał na swoim oficjalnym profilu: Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem. Rosja powinna wrócić do G8. To leży w interesie wszystkich.

Trump przed wylotem do Kanady na szczyt przywódców powiedział, że Rosja powinna uczestniczyć w spotkaniu G7.



Rzecznik premiera Kanady Justina Trudeau przekazał, że rząd w Ottawie nie zmienia swojego stanowiska sprzeciwiającego się włączeniu Rosji do G7.



Rosja dołączyła do G7 w 1998 roku. Po jej wejściu przez 12 lat grupa nazywała się G8. Po aneksji Krymu w 2014 roku Moskwa została z niej wykluczona.



Włoski rząd, utworzony przez antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i prawicową Ligę, opowiada się za "otwarciem wobec Rosji" i za "rewizją systemu sankcji" nałożonych na ten kraj. Premier Conte mówił o tym w expose w Senacie we wtorek.



(ph)