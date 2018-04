Prawosławni i grekokatolicy na Ukrainie obchodzą w niedzielę Święta Wielkanocne. W życzeniach świątecznych zwierzchnicy ich Kościołów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych nawoływali do pokoju.

Procesja rezurekcyjna wokół greckokatolickiej cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Hrebennem / Darek Delmanowicz / PAP

Swym zmartwychwstaniem Jezus daje nam siłę do walki z grzechem. (...) Pełni on władzę nad naszymi nieszczęściami, smutkami i trudnościami. Pozwala na kryzysy w społeczeństwie i wojny między narodami. On także je powstrzymuje, ale by tak się stało, trzeba zwrócić się do Boga całym sercem - mówił podczas nocnej mszy w soborze św. Włodzimierza w stolicy Ukrainy patriarcha Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego Filaret.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk prosił, by cud Zmartwychwstania przyniósł radość m.in. mieszkańcom zaanektowanego przez Rosję Krymu i ogarniętego konfliktem Donbasu.



Wszystkim żołnierzom i ich rodzinom, przesiedleńcom, którzy płaczą na okupowanych terytoriach i na Krymie, wszystkim jeńcom i więźniom sumienia (...) życzę przede wszystkim Bożej radości! - napisał w swoim posłaniu.



Prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że Zmartwychwstanie Jezusa jest zwycięstwem życia nad śmiercią i dobra nad złem. To nasze wspólne zwycięstwo nad ciężkim kryzysem gospodarczym, wywołanym przez rosyjską agresję - podkreślił.



Główne tradycje Świąt Wielkanocnych na Ukrainie niewiele różnią się od tych podczas Wielkanocy w Polsce.



Tydzień przed świętami ludzie idą do cerkwi, by poświęcić tam będące odpowiednikiem palmy ustrojone wstążkami gałązki wierzby, a w Niedzielę Wielkanocną spotykają się z rodzinami na uroczystym śniadaniu. W tradycyjnym koszyku wielkanocnym przeciętnego Ukraińca znajdują się jajka, kiełbasa, masło, twaróg i chrzan. Musi się tam także znaleźć tradycyjna baba wielkanocna, zwana paską.



Większość wierzących na Ukrainie stanowią prawosławni, których liczbę szacuje się na ok. 30 mln. 25-32 procent z nich należy do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Kijowskiego), a 7-10 proc. do Patriarchatu Moskiewskiego. Grekokatolików jest 4,5-5 mln, a liczbę wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego ocenia się na 1,5-2 mln.



(j.)