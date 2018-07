Portal Politico pisze o Mateuszu Morawieckim, z którym rozmawiał przed niedawnym szczytem Unii Europejskiej. Podkreśla, że premier jest "akceptowalną twarzą rządzącej w jego kraju partii Prawo i Sprawiedliwość".

Wyrażono opinię, że "najpotężniejsza postać w tej partii, Jarosław Kaczyński, jest może niepopularny w Brukseli, ale elita UE jest oczarowana 50-letnim Morawieckim, który równie swobodnie cytuje lewicowego ekonomistę Thomasa Piketty'ego, opisuje chrześcijaństwo jako istotę Europy i odrzuca krytykę przymusowego odsyłania na emeryturę polskich sędziów, powołując się na pluralizm konstytucyjny".

Politico pisze o swym zaskoczeniu podejściem Morawieckiego do wrażliwych kwestii UE. Odnotowuje, że chwalił on kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona za forsowanie podatku cyfrowego i mocno poparł plan inwestycyjny szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Potrzebujemy pozytywnych przykładów w Europie - cytuje Politico Morawieckiego w tym kontekście.



Napisano też, że Morawiecki podkreśla, iż nie podchodzi "ideologicznie" do potencjalnego członkostwa Polski w strefie euro - chce tylko, żeby polskie płace dogoniły te w Europie Zachodniej, zanim podjęta zostanie decyzja.



Politico wskazuje też, że Morawiecki "z brutalną siłą" mówił o porażkach Europy w dziedzinie podatków i o rajach podatkowych. Potępił unikanie podatków i "mafie VAT-owskie", które - jak powiedział - okradają europejskich podatników na 325 miliardów euro rocznie.



Odnotowano, że polski premier postrzega walkę z oszustwami, a także unijne projekty w dziedzinie obronności, innowacyjności i inwestycje publiczne jako sposób na nasilenie integracji europejskiej i złagodzenie "związanych z populizmem napięć".



Zapytany o etykietę "populizmu" przyczepianą jego rządowi, Morawiecki odparł: Czy spełnianie oczekiwań naszych obywateli jest naprawdę populistyczne? A może jest to istota demokracji.



Politico odnotowuje, że w sprawie migracji polski premier zadeklarował gotowość wpłacania więcej do funduszy wspierających Afrykę Północną i Syrię oraz poparł ideę Planu Marshalla dla Afryki.



Powiedział też m.in., że Europa ignoruje starania Polski o zaabsorbowanie Ukraińców, którzy musieli opuścić swe domy z powodu wojny Rosji w Donbasie.