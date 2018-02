Niemiecka policja poszukuje stalkera, który od pewnego czasu zamawia jedzenie do kancelarii prawniczej w Dortmundzie. Do biura dostarczono już ponad sto pizz. W środę policja poinformowała, że sprawa została zgłoszona do sądu.

Stalker zamawia m.in. dostawy pizzy / Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye /PAP/Photoshot

