Na terenie centrum handlowego w Krasnodarze na zachodzie Rosji wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się na tysiąc metrów kwadratowych - poinformowały miejscowe służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Powierzchnia pożaru wynosi obecnie tysiąc metrów kwadratowych - podały służby cytowane przez agencję TASS.

Źródła agencji Interfax informują, że płoną magazyny centrum handlowego. Z ogniem walczy około stu strażaków.



Służby twierdzą, że istnieje możliwość rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki. Ze wstępnych danych resortu do spraw sytuacji nadzwyczajnych wynika, że w wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.



W marcu w pożarze w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie na Syberii Zachodniej zginęły 64 osoby, w tym 41 dzieci. Po pożarze ujawniono liczne naruszenia, nie tylko w systemach zapobiegania zwarciom instalacji elektrycznej i uruchamiania automatycznego gaszenia ognia, ale i w sygnalizacji alarmowej i działaniu wyjść ewakuacyjnych, które były zamknięte. Naruszenia ujawniono też w trybie oddawania budynku do eksploatacji. Okazało się także, że obiekt nie przechodził w ostatnich latach odpowiednich kontroli.



W areszcie znalazło się osiem osób. Gubernator obwodu kemerowskiego Aman Tulejew podał się do dymisji, niemniej później przeszedł na stanowisko przewodniczącego regionalnego zgromadzenia ustawodawczego.



Po pożarze w Kemerowie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych skontrolowało tego rodzaju obiekty w całej Rosji. W kwietniu resort poinformował, że w połowie skontrolowanych obiektów ujawniono naruszenia przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.