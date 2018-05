W piątek na terenie całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe, a także prawo do przenoszenia danych. Będzie można zażądać, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

RODO nakłada także obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych. Stanowi też, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. RODO przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. całego obrotu firmy.



W piątek Ministerstwo Cyfryzacji organizuje dzień otwarty. Podczas spotkań eksperci, samorządowcy, a także praktycy będą wyjaśniać na czym RODO polega i jak się do wchodzących w życie zmian przygotować.



Dzień otwarty zacznie się o godz. 9.30 briefingiem prasowym ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, a zakończy o godz. 14.00. Wśród specjalistów odpowiadających na pytania będzie m.in Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon, mec. Paweł Litwiński, członek Rady ds. Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi Ministerstwa Cyfryzacji.

