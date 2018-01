Papież Franciszek wezwał do walki z plagą zabójstw kobiet, która – jak podkreślił - dotyka Amerykę Południową. "Należy odrzucić wszelkie formy przemocy" - mówił podczas nabożeństwa maryjnego w mieście Trujillo w Peru.

Papież Franciszek / PAP/EPA/LUCA ZENNARO /

W homilii w czasie nabożeństwa na placu w mieście położonym nad Pacyfikiem Franciszek wskazywał, że peruwiańskie matki i babcie są "prawdziwą siłą napędową życia i rodzin" w Peru. Prosił o uznanie oraz wdzięczność wobec kobiet.

Zwrócił się do Peruwiańczyków: Chcę was zachęcić do walki z plagą, która dotyka nasz kontynent: liczne przypadki zabójstw kobiet.



Papież dodał, że przypadki przemocy są "wyciszane za wieloma murami".



Zachęcam was do walki z tym źródłem cierpienia, prosząc, aby promowano ustawodawstwo i kulturę odrzucania wszelkich form przemocy - apelował Franciszek.



Wyraził wdzięczność za to, że na nabożeństwo przywieziono obrazy Matki Bożej i Jezusa z wielu zakątków kraju, a także - jak dodał - relikwie męczenników franciszkanów konwentualnych z Chimbote, czyli błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka.



Dwaj polscy misjonarze zostali zamordowani w Peru w 1991 roku przez terrorystyczną lewacką bojówkę Świetlistego Szlaku. Zakonnicy zostali beatyfikowani w 2015 roku.